تامر حسني يشيد بالسفير الفرنسى بعد وصلة رقص عفوية: نورت الحفلة

أعرب الفنان المصري تامر حسني عن إعجابه بالسفير الفرنسي في مصر، بعد اللحظات العفوية التي جمعتهما على مسرح إحدى المدارس، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حسني عبر حسابه الرسمي على Facebook تعليقًا طريفًا، قال فيه: “الراجل الجميل الوسيم ده طلع سلم عليا على المسرح، روحت حضنته ورقصته دبكة شامي، وهو تجاوب معايا عادي”.

وأوضح أنه لم يكن على دراية بهوية السفير وقتها، مضيفًا: “بعد ما مشيت عرفت إنه سفير فرنسا في مصر.. قولت إيه اللي أنا عملته ده.. إزاي مرحبتش بيه قدام الناس”، في إشارة إلى عفوية الموقف.

وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للسفير الفرنسي، مؤكدًا تقديره لحضوره ومشاركته اللحظة، حيث كتب: “عايز أشكره على حضوره وصعوده معايا على المسرح، وأقوله قد إيه أنت راجل جميل وفرفوش، نورت الحفلة سعادة السفير الفرنسي العزيز”.

وشهد منشور حسني تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بتلقائيته وروحه المرحة، كما أثنوا على بساطة السفير الفرنسي وتواضعه، معتبرين أن هذه اللحظة تعكس قوة الفن في تقريب المسافات بين الثقافات المختلفة.

