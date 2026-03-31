شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل “راكوبة” بمدينة الفولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى المناطق بمدينة “الفولة” بغرب كردفان, أثار ضجة إسفيرية واسعة.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من الصفحات الناشرة للمقطع فإن أفراد بالدعم السريع, بمدينة الفولة, قاموا بضبط مرتزق من دولة جنوب السودان, مع سيدة في وضع مخل للآداب.

ووفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو, فإن “المرتزق”, وبعد ضبطه مع السيدة في وضع مخل داخل “راكوبة”, قام برمي عبوة قرنيت على جنود الدعم السريع, وفر هارباً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر جنود المليشيا وهم في حالة غضب شديد وجمهروا بالعشرات أمام مكان الحادثة.

محمد عثمان _ النيلين