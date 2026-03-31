عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية

يتصادق اليوم، 31 مارس مع ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، التي وُلدت في هذا اليوم عام 1987، حيث تعتبر إيمي سمير غانم واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في مصر، استطاعت أن تثبت موهبتها بعيدًا عن ظل عائلتها الفنية العريقة. تنوعت أدوارها بين الكوميديا والدراما، وتميزت بقدرتها على تقديم شخصيات مختلفة بإتقان.

رغم انطلاقتها المتأخرة نسبيًا مقارنة بشقيقتها دنيا، إلا أنها نجحت في حجز مكانة خاصة لدى الجمهور، خاصة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “نيللي وشريهان” الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا. تواصل إيمي مسيرتها الفنية باختيارات مدروسة، وتحرص على الابتعاد عن الأضواء الإعلامية في حياتها الشخصية.

إيمي هي ابنة الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، وهي زوجة الفنان حسن الرداد الذي ارتبطت به في نوفمبر 2016، ورُزقت منه بمولودها الأول في يناير 2023.

درست إيمي إدارة الأعمال في الأكاديمية الحديثة (مودرن أكاديمي)، قبل أن تدخل المجال الفني عام 2005 من خلال مسلسل “عائلة أستاذ أمين”، الذي جمعها مع والديها وشقيقتها.

نالت أول بطولة مطلقة لها عام 2014 من خلال الموسم الأول من مسلسل “هبة رجل الغراب”، ثم توالت أعمالها الدرامية، أبرزها مسلسل “نيللي وشريهان” إلى جانب شقيقتها دنيا، و”عزمي وأشجان”، و”سوبر ميرو”، و”في ال لا لاند”.

في السينما، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة، منها: “سمير وشهير وبهير”، و”بلبل حيران”، و”تيتة رهيبة”، و”غش الزوجية”، و”زنقة ستات”، و”عشان خارجين”، و”البدلة”. كما لها تجارب في المسرح والرسوم المتحركة، أبرزها أداء صوت شخصية “طمطم” في مسلسل “بوجي وطمطم والكنز المفقود”

اليوم السابع