شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال المصرية الشهيرة “أميرة الذهب” تتفاعل مع الأغنية السودانية “الترند”: (أنا واحدة واقعية)

نشرت سيدة أعمال, وتيكتوكر, مصرية, شهيرة مقطع فيديو عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب جمهورها من السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت التيكتوكر, المصرية الشهير باسم “أميرة الدهب”, وهي تتفاعل مع أغنية المطربة السودانية, توتة عذاب, التي تصدرت “الترند”, مؤخراً (أنا واحدة واقعية).

سيدة الأعمال, المصرية, تفاعلت مع الأغنية بحملها “دبدوب”, قامت برميه كما تقول كلمات الأغنية (أنا واحدة واقعية ما بتحب دبدوب هدية).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأغنية حققت رواجاً واسعاً على السوشيال ميديا, بمصر, بعدما ظهرت ترددها الممثلة الشهيرة إيمي سمير غانم, وبعض المشاهير.

محمد عثمان _ النيلين