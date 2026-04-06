دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيقتها.. شاهد

حرصت دينا ابنة الدكتورة هبة قطب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال حضورها حفل زفاف شقيقتها أمس.

تألقت ابنة هبة قطب في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الرمادي الفاتح الذي حمل بعض التطريزات الراقية و التي زادت من أناقتها.

نسقت أبنة هبة قطب حذاء وكلاتش مميزين، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة هبة قطب على طرحة بنفس لون الفستان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

