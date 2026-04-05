شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ جمهورها بظهورها “عروساً” مع ممثل مصري معروف

فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها “برومو”, لعمل فني جديد سبرى النور قريباً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة الشهيرة بنشر مقطع فيديو قصير أعلنت من خلاله عن تدشينها لعمل في الأيام القادمة, وذلك على حسابها عبر موقع التواصل فيسبوك.

وظهرت إيمان الشريف, في “الكليب”, الجديد وهي على المسرح وترتدي فستان الزفاف, وأعلنت عن ظهور الممثل المصصري المعروف محمد أبو داوؤد, معها في العمل الجديد.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت المطربة على المقطع القصير: (شغل جديد مع الفنان محمد أبو داؤود والمرة دي مختلف شديد).

محمد عثمان _ النيلين