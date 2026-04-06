22 عاما على عرض فيلم “من نظرة عين” لـ منى زكى

يمر اليوم الاثنين، 22 عاما على عرض فيلم من نظرة عين في السينمات، حيث عرض لأول مرة في 6 أبريل 2004، ومن بطولة النجمة منى زكى، و وقتها كانت قصة الفيلم جديدة و تتميز بالغموض.

أبطال فيلم من نظرة عين

فيلم “من نظرة عين”، بطولة منى زكى وبسمة وأحمد راتب وسوسن بدر وهدى سلطان وماجدة الخطيب ومها أبو عوف، من تأليف وإخراج إيهاب لمعى.

قصة فيلم من نظرة عين

فيلم اجتماعى كوميدى يسلط الضوء حول تجهيزات الزواج وليلة الزفاف، وحالة الطوارئ التى تعيشها الأسرة المصرية قبل زواج ابنتهم، وكل ذلك يتم فى يوم وليلة، وهى ليلة الزفاف التى تغير الكثير من حياة الحضور، بسبب المفارقات الكوميدية التى تحدث فيها.

وكان فيلم الست أخر أعمال الفنانة مني زكي ، والذى يروي السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

أبطال فيلم الست

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويضم مجموعة من النجوم، منى زكي، محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

