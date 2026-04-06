ريهام حجاج : مشهد وفاة ابنى فى توابع كان مشهداً مؤلماً من الناحية النفسية

تحدث النجمة ريهام حجاج خلال ندوة تكريمها باليوم السابع عن كواليس مسلسل توابع، الذي عرض في النصف الأول من رمضان 2026، وعن أصعب المشاهد التي مرت بها خلال أحداث المسلسل

وقالت ريهام حجاج:” كنت خائفة جدا من مشهد وفاة الابن “عمر”، الذى يجسد شخصية ابنى خلال أحداث المسلس كان مشهداً مؤلماً جداً وصعباً من الناحية النفسية لقد استنفد طاقتي تماماً، ، ولكن المخرج يحيى كان داعماً جداً وخرج المشهد بأفضل صورة ممكنة”.

قصة مسلسل توابع

تدور أحداث مسلسل توابع فى إطار اجتماعى حول سيدة تعمل مؤثرة على السوشيال ميديا، تتمتع بشعبية واسعة وتأثير كبير على متابعيها، إلا أنها تواجه صراعا داخليا متصاعدا بين ماضيها وآثاره، وحاضرها الذى بات تحت المجهر، فى ظل محاولاتها المستمرة للحفاظ على توازنها النفسى وصورتها أمام الجمهور.

أبطال مسلسل توابع

مسلسل توابع من بطولة ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هانى عادل، ريم عامر، سحر رامى، عبير منير، جالا عادل وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كرمت الفنانة ريهام حجاج قبل أيام تزامنًا مع انطلاق حملة “نادر وقادر” للتوعية بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك تقديرًا لإسهامها في رفع الوعي المجتمعي بالقضية من خلال تجسيدها دورًا محوريًا في المسلسل الذي تم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات.

اليوم السابع