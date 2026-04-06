نجوم يقتحمون عالم البيزنس.. أبرز قصص النجاح من الشاشة إلى العلامات التجارية

لم يعد الاعتماد على الفن وحده كافيًا لكثير من النجوم، إذ اتجه عدد كبير منهم إلى عالم البيزنس، محولين شهرتهم إلى علامات تجارية تدر الملايين، بل والمليارات أحيانًا.

جوني ديب.. من السينما إلى عالم المشروبات الفاخرة

دخل جوني ديب مجال البيزنس بإطلاق علامة رم فاخرة مستوحاة من شخصيته وحياته الخاصة، واختيار هذا المجال لم يكن عشوائيًا، بل اعتمد على صورة ديب المرتبطة بالتمرد والغموض، وهي عناصر جذابة في سوق المشروبات الفاخرة. ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يعكس توجه النجوم لاستثمار هويتهم الشخصية في منتجات تحمل طابعهم الخاص.

ريهانا.. إمبراطورية تجميل غيرت قواعد اللعبة

تُعد ريهانا واحدة من أنجح النماذج في هذا المجال، بعدما أطلقت Fenty Beauty التي أحدثت ثورة في صناعة التجميل، والسر وراء نجاحها كان التنوع، حيث قدمت منتجات تناسب جميع ألوان البشرة، وهو ما لم يكن متوفرًا بالشكل الكافي في السوق. هذا التوجه جعل العلامة تحقق انتشارًا عالميًا سريعًا، لتصبح ريهانا واحدة من أقوى سيدات الأعمال في العالم، وليس فقط نجمة غنائية

كايلي جينر.. من السوشيال ميديا إلى المليارات

نجحت كايلي جينر في تحويل شهرتها على مواقع التواصل إلى إمبراطورية تجميل من خلال Kylie Cosmetics، واعتمدت بشكل كبير على التسويق الرقمي وقوة جمهورها، ما ساعدها على تحقيق مبيعات ضخمة في وقت قياسي. ورغم الجدل حول تصنيفها كـ”أصغر مليارديرة عصامية”، إلا أن نجاحها التجاري لا يمكن إنكاره.

سيلينا جوميز.. الجمال برسالة إنسانية

أطلقت سيلينا جوميز علامتها Rare Beauty، لكنها لم تكتفِ بالجانب التجاري فقط، بل ربطتها برسالة إنسانية تتعلق بالصحة النفسية، والعلامة تركز على مفهوم الجمال الطبيعي وتقبل الذات، كما تخصص جزءًا من أرباحها لدعم مبادرات الصحة النفسية، ما منحها بُعدًا مختلفًا وجعلها تحظى بدعم واسع من الجمهور.

جورج كلوني.. الصفقة التي صنعت ثروة

يُعتبر جورج كلوني من أوائل النجوم الذين حققوا نجاحًا ضخمًا في هذا المجال، من خلال شركة Casamigos Tequila، والشركة بدأت كمشروع بسيط، لكنها تحولت إلى علامة عالمية، قبل أن يبيعها كلوني وشركاؤه في صفقة ضخمة قُدرت بمليار دولار تقريبًا، ما جعله نموذجًا يُحتذى به في استثمار الشهرة بشكل ذكي.

لماذا يتجه النجوم الي الاستثمار؟

هناك عدة أسباب أهمها استغلال الشعبية، وتأمين دخل مستقر، بالإضافة الي بناء اسم تجاري يدوم، فالنجاح هنا لا يعتمد فقط على المنتج، بل على ارتباط الجمهور بالنجم نفسه، ولكن ليس دائمًا ما تنجح هذه الاستثمارات، فبعض المشروعات تفشل إذا لم تقدم قيمة حقيقية، ففي النهاية النجوم لم يعودوا مجرد فنانين، بل تحولوا إلى علامات تجارية متكاملة.

