مى كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها أوكا.. صور وفيديو

احتفلت النجمة مى كساب بعيد ميلاد زوجها النجم أوكا، ونشرت فيديو على صفحة التواصل الاجتماعى الانستجرام جمعت فيه صور بينهما وعلقت قائلة: كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال .

وعرض مؤخرا للفنانة مى كساب مسلسل “نون النسوة” من قصة محمد الحناوي، سيناريو وحوار أحمد صفوت، ومن بطولة مي كساب، هبه مجدي، ندي موسي، محمود الليثي، سيمون، لبنى ونس، أحمد الرافعي، محمد جمعة، إيهاب فهمي، جوري بكر، أحمد فهيم وآخرين، ومن إخراج إبراهيم فخر.

يوعرض مُسلسل “نون النسوة”، في رمضان حصرياً على “MBC مصر”، في التوقيتات التالية: الساعة 12:00 مساءً، ويُعرض على “MBC مصر2” الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

