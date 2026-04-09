بعد 17 عاما من الغموض.. تحقيق صحفي يحدد هوية مبتكر عملة “البيتكوين”

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن عالم التشفير البريطاني ورئيس شركة “بلوكستريم” آدم باك، قد يكون الشخص المختبئ وراء الاسم المستعار “ساتوشي ناكاموتو” مبتكر عملة “البيتكوين”.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، في تقرير استند لتحقيق الصحفي جون كيريرو، بأن مبتكر عملة “البيتكوين” يتخفى تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو لمدة 17 عاما، لكن سلسلة من الأدلة المخبأة بعمق في تاريخ العملات المشفرة قادت إلى مبرمج يبلغ من العمر 55 عاما يدعى آدم باك”.

ويقدم الصحفي جون كيريرو في تحقيقه سلسلة من الأدلة التي يعتقد أنها قد تثبت صلة باك بشخصية ساتوشي، ومن أبرزها أن باك اخترع نظام “Hashcash”، وهو النظام الذي استعاره ساتوشي لاحقا لتعدين عملة “البيتكوين”. كما يشير الصحفي إلى عوامل غير مباشرة أخرى مثل تشابه الأفكار والمفردات.

من جانبه، نفى آدم باك هذه النظرية في حسابه على منصة “إكس”، مؤكدا أنه لا يعرف هوية ساتوشي.

يذكر أن المبادئ الأساسية لعمل شبكة عملة “البيتكوين” نشرت عام 2008 ووقعت باسم ساتوشي ناكاموتو. وفي عام 2015، ذكرت وسائل إعلام أن الأسترالي كريغ رايت هو الشخص المختبئ وراء هذا الاسم المستعار، لكن وكالة “فرانس برس” أفادت في عام 2024 بأن محكمة العدل العليا في لندن قضت بأن رجل الأعمال الأسترالي كريغ رايت ليس مبتكر عملة “البيتكوين” المشفرة.

المصدر: صحيفة “نيويورك تايمز” + روسيا اليوم