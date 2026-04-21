سياسية

البرهان يصل مسقط، وجلالة السلطان هيثم بن طارق يستقبله في قصر البركة العامر

2026/04/21
البرهان جديد2

وصل السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مسقط، وجلالة السلطان هيثم بن طارق يستقبله في قصر البركة العامر.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

