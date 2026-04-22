شاهد بالصورة والفيديو.. فنان سوداني يغني في حفل زفاف بالقاهرة وقاعة الفرح خالية من المعازيم والجمهور يسخر: (الكشة رجعت تاني ولا شنو)

2026/04/22
تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور المتابع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فن الفيديو أظهر مطرب سوداني, يغني في حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولفت أنظار الجمهور خلو قاعة الفرح من المعازيم, حيث لم يتواجد في القاعة سوى المطرب وفرقته الموسيقية ورجل وزوجته كانا يجلسان بإحدى الطاولات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل بعض جمهور مواقع التواصل بتعليقات ساخرة أبرزها: (الكشة رجعت تاني ولا شنو), بينما توقع البعض الآخر أن يكون المطرب قد حضر في وقت مبكر أو قد تكون بروفة غنائية.

محمد عثمان _ النيلين

Promotion Content

2026/04/22