الأصل فى قضايا كثيرة طرفها المواطن، وأحد المسؤولين هو حرية الصحافة.. منذ عامين تقريباً أى فى شهر يوليو ٢٠٢٤، اعتذر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنفسه لطبيبة سوهاج، فى واقعة تعنيف المحافظ للطبيبة أمام المرضى فى مستشفى المراغة، وأظن أنه أقاله بعدها فى التشكيل الجديد.. أى أنه غير موجود حالياً، والسبب هو المشادة بين المحافظ والطبيبة!.

واليوم اعتذر المحافظ ووكيل وزارة التعليم لطالبة فى بنى سويف فى واقعة كيس الفول ورغيف العيش.. وقرأنا تصريحات مختلفة لوكيل وزارة التعليم صاحب الواقعة نفسه يقول: كرامة الطالب خط أحمر.. بعد أن قامت عليه القيامة.. والفضل فى هذه النوعية من الأخبار وردود الحكومة غير المتوقعة للسوشيال ميديا.. الناس تقول المجد للسوشيال ميديا!

فالصحافة الحديثة لا تراجع نفسها ولا يراجعها أحد، ولكنها تعتمد على نشر الخبر فور حدوثه، لا رقابة ولا مراجعة ولا قيود.. وهى غير الصحافة التقليدية تخضع لمراجعات عديدة، كأنها تقوم مقام الرقيب، وتنتظر الوقت للمراجعة مرة من كاتبها، ومرة من ناشرها وأقسام كثيرة تأخذ المادة للمراجعة وتضعها أمام المسؤول عن النشر، فيأخذ بالأحوط ويمنع النشر.. ولو كانت هذه الوقائع قد حدثت فى زمن الصحافة التقليدية لما عرف بها الناس ولا تحرك الرأى العام، وما رأينا اعتذار الحكومة فى واقعة الطبيبة أو طالبة كيس الفول!

المجد بشكل عام لحرية الصحافة، فالناشر على السوشيال ميديا صحفى حر، هو نفسه صحفى قديم يتعامل مع وسيلة حديثة.. والصحفيون الذين سدت فى وجوههم المنافذ للنشر يقومون بالنشر على السوشيال ميديا ويتفرغون للنشر الحر!فمثلاً وكيل وزارة التعليم الذى وقف يقول: شويش ويمسك بكيس الفول ورغيف الخبز.. هو نفسه الذى اعتذر للطالبة ووالدها.. بعد الواقعة والنشر.. ورأينا صورة رفض الطالبة للتصوير معه ورأينا انكسار الأب فى صورة أخرى، كأنه الوحيد الذى يأكل الفول فى مصر.. ولذلك قررت أن يكون العنوان: هل تأكل الفول فى الصباح؟.. كلنا نأكل الفول ونشعر بأن السيد الوكيل يأكل الجاتوه؟!كفاية اتركوا الناس فى حالها ولا تمرروا عليهم عيشتهم.. يكفى الناس ما هم فيه من ضيق عيش، وهم يختبئون من الفضائح فيأتى وكيل لا أريد أن أصفه بأى شىء، ليفضح الطالبة ثم يقول كرامة الطالب خط أحمر.. عاوزنى أصدقك؟.. طب إزاى؟!مرة أخرى المجد للسوشيال ميديا، والمجد لحرية الصحافة، ولا بد من فتح النوافذ أمام الجميع لنعمل جميعاً بمعايير واحدة فى مهنة واحدة!

محمد أمين – المصري اليوم

