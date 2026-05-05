السعودية تدين وتستنكر بشدة استهداف موقعٍ في ساحة مطار الخرطوم وتدعو الدول المجاورة الى احترام سيادة السودان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستهداف موقعٍ في ساحة مطار الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان لها: «المملكة تؤكد موقفها الثابت في الدعوة إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية ومقدرات شعبه الشقيق وأمنه واستقراره، وتشدّد على أهمية إبقاء الأعيان المدينة والمنشآت الحيوية بعيدةً عن الصراع».ودعت المملكة الأطراف إلى التهدئة، والوقف الفوري لهذه الانتهاكات، واحترام ما تم التعهد به في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11

مايو 2023م، من حمايةٍ للمدنيين والأعيان المدنية، والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت المملكة الدول المجاورة للسودان إلى احترام سيادة السودان واستقلاله ومنع استعمال أراضيها منطلقاً لهذه الاعتداءات.

