الأمن الروسي يرفع السرية عن وثائق انتحار هتلر.. من أول من علم بالأمر؟

كشفت وثيقة أرشيفية رفعت عنها السرية بواسطة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أعضاء قيادة ألمانيا النازية لم يبلغوا سوى الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين فورا بانتحار أدولف هتلر في برلين.انتحر زعيم الرايخ الثالث أدولف هتلر بإطلاق النار على نفسه في 30 أبريل 1945. وسقطت برلين بيد الجيش الأحمر في 2 مايو 1945، وفي ذلك اليوم استسلم قائد دفاع العاصمة الألمانية، جنرال المدفعية هيلموت فايدلينغ.

ولاحقا، في 6 مايو 1945، أدلى فايدلينغ بشهادته أمام قسم الاستخبارات في مقر الجبهة البيلاروسية الأولى، حيث روى تفاصيل زيارته الأخيرة لهتلر ومرحلة الاحتضار التي عاشتها برلين المحاصرة.

وأشار فايدلينغ في شهادته بخط يده إلى أنه لم يستقبل في عهدة هتلر سوى مرة واحدة في أبريل 1944، عندما منحه الأخير وساما عسكريا رفيعا، إلا أنه في المرة الثانية والأخيرة، لاحظ فايدلينغ كيف تغير هتلر منذ اللقاء الأول، واصفا إياه بأنه “جثة حية” فقد كان جالسا منحنيا على كرسي خلف طاولة مغطاة بالخرائط، ويداه ترتجفان باستمرار، ويشرح له خطة العمليات لفك الحصار عن برلين بصوت خافت بالكاد يُسمع. وفي اليوم التالي، 24 أبريل 1945، عين هتلر فايدلينغ قائداً للدفاع عن برلين.

وكتب فايدلينغ أنه أدرك أن الدفاع عن برلين كان محكوما بالفشل عسكريا، حيث كان طوق الحصار يضيق باستمرار، والجيوش التي كانت مكلفة بفك الحصار إما تخوض معارك دفاعية عنيفة أو حوصرت، والذخيرة تتناقص، والإمدادات الجوية توقفت لخسارة المطارات، مشيرا إلى أن الجرحى والمدنيين عانوا أشد المعاناة من انقطاع الكهرباء والمياه، مؤكدا أنه لم ير في أي جبهة طوال الحرب كارثة مماثلة.

وفي شهادته، روى فايدلينغ كيف ومتى علم بانتحار هتلر. ففي الساعة الخامسة مساء من يوم 30 أبريل 1945، استدعي إلى مستشارية الرايخ، حيث أخبره الجنرال هانز كريبس أن الفوهرر أنهى حياته نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بإطلاق النار على نفسه، وأُحرق جثمانه في حفرة ناجمة عن قذيفة في حديقة المستشارية، وأمره بالكتمان التام عن الخبر لحين إشعار آخر.

وكتب فايدلينغ: “الشخص الوحيد الذي أبلغ بانتحار الفوهرر وبالحكومة التي شكلها حسب وصيته (الأدميرال دينيتس رئيسا للرايخ، والدكتور غوبلز مستشارا للرايخ) هو المارشال ستالين”.

وتفصل المصادر التاريخية كيفية نقل هذا الخبر إلى موسكو. ففي 1 مايو 1945، الساعة 3:50 فجرا أُحضر الجنرال كريبس إلى مقر الجيش السوفيتي الثامن للحرس، وأعلن أنه مخول لإجراء اتصال مع القيادة العليا للجيش الأحمر للتفاوض على هدنة، وأبلغ الطرف السوفيتي بانتحار هتلر. وفي الساعة الرابعة صباحا، أبلغ القائد فاسيلي تشويكوف المارشال جوكوف، الذي اتصل فورا بستالين في موسكو. أما بقية العالم، فعلمت بخبر موت هتلر من الإذاعة الألمانية مساء 1 مايو 1945، مع التكتم على حقيقة الانتحار.

يذكر أن محكمة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية في منطقة موسكو العسكرية حكمت على فايدلينغ في أواخر فبراير 1952 بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

المصدر: نوفوستي