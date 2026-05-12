نجل هاني شاكر يشكر الرئيس السيسي على نعيه لوالده: لمسة نبيلة

وجه شريف هاني شاكر نجل الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كتب عبر حسابه بموقع انستجرام، “بكل مشاعر الامتنان والتقدير أتقدم أنا وأسرتي بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نعيه الكريم ولمسته الإنسانية النبيلة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسنا.. وهي ليست بغريبة على سيادته خالص التقدير والاحترام

فيما وجه الشكر أيضا لكل المعزيين حيث كتب، “بكل مشاعر الامتنان والتقدير .. أتقدم أنا وأسرتى بخالص الشكر والعرفان لكل من شاركنا مصابنا الأليم في رحيل والدى الغالى الفنان الكبير هاني شاكر ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل السادة الوزراء والسفراء المصريين والعرب الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء ولكل الإعلاميين والفنانين سواء من مصر أو من أتوا خصيصا من جميع الدول العربية والذين شاركونا لحظات الوداع الصعبة بكل حب ووفاء”.

وأضافت شريف هاني شاكر، “شكر خاص وعميق لكل الجماهير الوفية ومحبيه في مصر والوطن العربية ولكل من تكبد عناء السفر وجاء خصيصا من مختلف الدول العربية ليودعه في مشهد إنساني مؤثر سيظل محفورا في قلوبنا ما حيينا. لقد أثبتم جميعاً أن محبة أبى لم تكن مجرد نجاح فني فقط بل كانت علاقة صادقة وعميقة مع الناس صنعها على مدار عمره بفنه واحترامه وإنسانيته نسأل الله أن يجعل كل هذا الحب والدعاء في ميزان حسناته وأن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

