ظهور مايكل جاكسون بأتوبيس نقل عام.. حقيقة أم ذكاء اصطناعى؟.. فيديو

عاد اسم الفنان الأمريكي مايكل جاكسون للصدارة مرة أخرى تزامناً مع عرض الفيلم السينمائى الذى يتحدث عن سيرته الذاتية والذى بطولة جعفر جاكسون نجل شقيق المغنى الراحل، وفقاً لما ذكره

ظهور مايكل جاكسون بأتوبيس نقل عام.. حقيقة أم ذكاء اصطناعى؟

وفى الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو على تطبيق التيك توك وإنستجرام وغيرها من منصات مواقع التواصل الإجتماعى لشخص يشبه الفنان مايكل جاكسون وهو يستقل أتوبيس نقل عام والذى أثار جدلاً واسعا بين الجمهور.

هل الفيديو حقيقى؟.. مشاهد لشبيه Michael Jackson تثير الحيرة

وظهر الرجل بملامح وحركات قريبة جداً من “ملك البوب”، ولكن أكبر سنا وبشعر أبيض وانتشرت تعليقات تراوحت بين الانبهار والخوف وحتى نظريات المؤامرة والبعض اعتبره مجرد شبيه محترف، بينما رأى آخرون أن مقطع الفيديو مصمم بواسطة أحد برامج الذكاء الاصطناعي .

وأشار تقرير سكاي نيوز عربية إنهم لم يستطيعوا التحقق من حقيقة الفيديو أو مكان تصويره، والجدير بالذكر أن مايكل جاكسون توفي في 25 يونيو 2009 عن عمر 50 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل منزله في لوس أنجلوس، قبل نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته رسميا.

Forget the conspiracy theories about Epstein still being alive… The internet just found Michael Jackson 🤣pic.twitter.com/bL9oVP6aeY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2026

لاحقاً، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقات موسعة حول ظروف الوفاة، خصوصا بعد الحديث عن أدوية قوية كان يتناولها جاكسون لعلاج الأرق والإجهاد قبل جولته الغنائية المنتظرة.

