يتعالج حالياً من “السرطان” بإحدى مستشفيات الهند.. ماهي حقيقة طلب القائد البارز بالدعم السريع “عثمان عمليات”!!

كشف القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, تفاصيل طلب القائد البارز بالمليشيا عثمان عمليات, الإنضمام للقوات المسلحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب “بقال”, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (يا شباب .. شايف موضوع عثمان عمليات دا متداول كتير وبصورة يومية وكل زول بيقول رواية مختلفة عن التاني).

وتابع: (الحقيقة المؤكدة منذ أكثر من عام ونصف قبل تحرير الخرطوم من قبل القوات المسلحة خرج عثمان عمليات برفقة شخصين ووقتها كانت طائرات الدويلة تهبط بمدرج ” حمرة الشيخ ” عثمان عمليات غادر من حمرة الشيخ الي الدويلة ومنها للهند وما يزال هناك طوال هذه الفترة يستشفي ويتعالج من مرض ” السرطان “).

وختم “بقال”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (قبل فترة تواصل عثمان عمليات مع أحد دفعته في القوات المسلحة اللواء الهادي وطلب منه التحدث مع الفريق أول صبير ولكن صبير رفض التحدث مع عثمان عمليات … عثمان عمليات الان ليس لديه اي تواصل مع المليشيا وليس له اي دور فعلي في المليشيا وهو خارج البلاد منذ عام ونصف … أي منشورات متداولة في الميديا غير هذا غير صحيح).

محمد عثمان _ النيلين