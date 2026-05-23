شاهد.. مطرب سوداني يهدي الصحفية عائشة الماجدي أغنية جديدة: (حلاة الشامة بس فيها السمحة الرايقة الوجيهة)

أطلق المطرب, السوداني, الشاب معز الشاطئ, أغنية جديدة بعنوان “الشامة”, قام بإهدائها للصحفية, المعروفة عائشة الماجدي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الصحفية, الشهيرة بنشر الأغنية على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الماجدي, على الأغنية, بعد نشرها: (الفنان معز الشاطئ, لقيتو مرسل لي الاغنية دي في الماسنجر قال هدية لي وشكرته جداً عليها).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لكن أنا براي من الذوق اتمنيت يكون عندي قروش عشان ادفع زي الناس البغنوا ليها دي مش بتدفع نظام بوبار وكدا, ذكرني الدهابة بغنوا فوقهم وناس دكتور طه زادنا ..المهم شاكرة ومقدرة يا فنان).

محمد عثمان _ النيلين