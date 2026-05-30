فيديو.. هل لا يزال أنس عمر على قيد الحياة أم اغتالته قوات الدعم السريع؟ القائد الميداني بالمليشيا أبو شوتال يجيب!!

استضاف الإعلامي, علي فارساب, مقدم برنامج “الطريق 18”, المذاع عبر السوشيال ميديا, القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع, عبيد أبو شوتال.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سأل مقدم البرنامج ضيفه عن مصير القيادي بالحركة الإسلامية أنس عمر, المعتقل لدى مليشيا الدعم السريع, هل هو على قيد الحياة أم اغتالته المليشيا؟.

أبو شوتال, كشف في بداية حديثه أن الداعشي, محمد علي الجزولي, وأنس عمر, في قبضة الجهات الأمنية, التابعة للدعم السريع.

قبل أن يتراجع ويؤكد أنه لا يعلم بمصيرهما وهل لا زالو على قيد الحياة مؤكداً أن الجهات المختصة هي الوحيدة التي تعرف مصير الجزولي, وأنس.

محمد عثمان _ النيلين