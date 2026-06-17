ليلى علوى وبيومى فؤاد في مغامرات كوميدية لمعرفة ابن مين فيهم؟

تعود الثنائية السينمائية بين ليلى علوي وبيومي فؤاد إلى الواجهة مجددًا من خلال فيلمهما الجديد ابن مين فيهم؟، المقرر طرحه في دور العرض يوم 9 يوليو المقبل ضمن موسم صيف 2026 السينمائي، ليواصل الثنائي تعاونهما الفني الذي امتد لعدد من الأعمال الناجحة خلال السنوات الأخيرة.

قصة مختلفة بعيدًا عن ثنائية الزوجين

وعلى خلاف ما اعتاده الجمهور من ظهورهما في أدوار زوجين، يقدّم الفيلم هذه المرة علاقة مختلفة تمامًا، حيث تجسد ليلى علوي شخصية محامية تدخل في مسار حياة رشدي الذي يؤديه بيومي فؤاد. وتنطلق الأحداث في إطار من الكوميديا الاجتماعية، عندما تنشأ بينهما رحلة للبحث عن هوية الابن، في ظل كون رشدي رجلًا متعدد الزيجات، وسط سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية.

وتدور أحداث فيلم ابن مين فيهم؟ في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية رشدي رجل الأعمال المستهتر الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته، التي تترك له ثروة ضخمة وميراثًا كبيرًا، لكنها تضع شرطًا معقدًا للحصول عليه، يتمثل في ضرورة العثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة.

رحلة ليلى علوي وبيومي فؤاد للبحث عن هوية الابن

ويضطر رشدي إلى خوض رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الطريفة بحثًا عن الابن المجهول، وخلال هذه الرحلة تدخل المحامية ماجدة التي تجسدها ليلى علوي إلى حياته لمتابعة تنفيذ شروط الميراث والتأكد من استيفائها، لتبدأ بينهما حالة من الصدام المستمر نتيجة اختلاف الطباع والرؤى، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية طوال الأحداث.

ويأتي الفيلم ليعيد التعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد بعد سلسلة من الأعمال التي جمعتهما وحققت حضورًا جماهيريًا لافتًا، من بينها “ماما حامل” عام 2021، و”شوجر دادي” 2023، و”جوازة توكسيك” 2024، و”المستريحة” 2025 ، ها إلى جانب تعاونهما أيضاً في الدراما والمسرح خلال السنوات الأخيرة.

أبطال وفريق عمل فيلم ابن مين فيهم؟

فيلم ابن مين فيهم؟ من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد كل من أحمد عصام السيد، إنتصار، هالة فاخر، زينة منصور، وعدد من الفنانين الآخرين، إضافة إلى ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم رانيا يوسف، وشيماء سيف، وويزو.

اليوم السابع