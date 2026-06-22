مصر.. ساويرس يكشف عن تحرك للجيش المصري ضد “عصابات الذهب” الأجنبية

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، صاحب الاستثمارات الضخمة في مجال التعدين، الشكر للقوات المسلحة المصرية بعد تدخلها لمواجهة عصابات تعدين سودانية اقتحمت الحدود.وكتب ساويرس على صفحته على منصة “إكس” مساء السبت: “تحية وشكر وتقدير إلى استجابة قواتنا المسلحه لنداء الشركات والعاملين في قطاع التعدين في مصر في مواجهة إجرام عصابات التعدين العشوائي وفرض سلطة الدولة وترحيل المعدنين الأجانب إلى خارج أرض الوطن”.

وتابع: “الشكر أيضا لوزير البترول لأن هذا سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات العالمية في مجال التعدين وطفرة في موارد الدولة”.

تحية و شكر و تقدير الي استجابه قواتنا المسلحه لنداء الشركات و العاملين في قطاع التعدين في مصر في مواجهة اجرام عصابات التعدين العشوائي و فرض سلطة الدوله و ترحيل المعدنين الأجانب الي خارج ارض الوطن …و الشكر ايضا لوزير البترول لان هذا سوف يؤدى الى زيادة الاستثمارات العالمية فى…

وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء مصريين فيديوهات لسودانيين ناشطين في مجال التعدين العشوائي والبحث عن الذهب، داخل الحدود المصرية بعد عبور خط الحدود وممارسة نشاط غير مشروع.

ونشر أحد المدونين على منصة “إكس” فيديوهات لتواجد السودانيين داخل الحدود المصرية، وكتب معلقا: “ما الذي يفعله مواطنون سودانيون في مرسى علم على بعد حوالي 340 كيلومترا من الحدود السودانية؟ إنهم يفعلون الشيء نفسه: التعدين غير القانوني في مصر بدلا من بلدهم الخاص”.

فيما نشر حساب آخر فيديو لانتشار قوات مصرية، وكتب معلقا: “مشاهد توثق انتشار قوات برية تابعة لوحدات حرس الحدود المصرية بالمناطق الحدودية جنوب البلاد، لمواصلة عمليات التأمين والتمشيط وتعزيز السيطرة على المنطقة، وذلك عقب الضربات الجوية التي استهدفت مجموعات سودانية متورطة في أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب بعد تجاوزها الحدود المصرية”.ونشر حساب آخر فيديو يظهر قوات مصرية، وكتب معلقا: “من قلب الصحراء وفي عمق الجنوب.. رجالة مصر فارضين سيطرتهم الكاملة ومؤمنين كل مناطق التنقيب عشان يحموا ثروات ومقدرات البلد. ربنا يحفظ أبطالنا وينصرهم دايما”.

روسيا اليوم