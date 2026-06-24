دراسة: حالات الإفلاس في ألمانيا تسجل أعلى مستوى منذ 2013

أفادت شركة “كريديت ريفورم” للائتمان بأن حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا سجلت في النصف الأول من العام الجاري أعلى مستوى لها منذ عام 2013 بواقع 13 ألف حالة.

وجاء في بيان للشركة: “شهد النصف الأول من عام 2026 ارتفاعا في حالات الإفلاس بين الشركات بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد إلى 12.9 ألف حالة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 2013”.

وأرجعت “كريديت ريفورم” هذا الارتفاع القياسي إلى الضعف المالي الذي تعاني منه الشركات الألمانية بعد سنوات من الركود الاقتصادي، إضافة إلى أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في إيران.

كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع حالات الإفلاس بين الأفراد، حيث سجلت 38.8 ألف حالة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للدراسة، كانت الشركات الناشئة الأكثر تضررا، حيث ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 25.3% بين الشركات التي يقل عمرها عن عامين، وبنسبة 11.1% بين الشركات التي يتراوح عمرها بين ثلاث وأربع سنوات.

أما إجمالي الخسائر الناجمة عن حالات الإفلاس بين الشركات في النصف الأول من 2026، فقد بلغ حوالي 28.5 مليار يورو، مع تأثر حوالي 165 ألف وظيفة بهذه الإفلاسات الجماعية.

المصدر: نوفوستي