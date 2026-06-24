تسريبات: هاتف iPhone Air 2 يصل بمعالج أقل قوة وكاميرتين خلفيتين

من المتوقع الكشف عن هاتف iPhone Air 2 العام المقبل بتصميم أنيق، خلفًا لهاتف iPhone Air الأصلي، وقد انتشرت العديد من التسريبات والشائعات حول iPhone Air 2، بما في ذلك آخرها الذي كشف عن اسمه الرمزي وموعد إطلاقه المحتمل. والآن، ظهر تسريب جديد على الإنترنت يكشف عن معالج أقل قوة مقارنةً بطرازات iPhone 18 Pro. ويُقال أيضًا إنه سيعالج أحد أكبر الانتقادات الموجهة للطراز الحالي من خلال اعتماده كاميرتين خلفيتين.

iPhone Air 2 يستخدم نفس معالج iPhone 18

وفقًا لمنشور على موقع Naver (باللغة الكورية) من قِبل المسرب Lanzuk، سيحتوي iPhone Air 2 على وحدة كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن مستشعرين بدقة 48 ميجابكسل، وسيكون هذا ترقية كبيرة مقارنةً بهاتف iPhone Air الحالي، الذي يتميز بمستشعر خلفي واحد بدقة 48 ميجابكسل.

ويشير التسريب الأخير أيضًا إلى احتمال وجود تنازلات في أداء المعالج في الهاتف القادم. تشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone Air 2 سيأتي مزودًا بشريحة A20 القياسية من Apple، بدلًا من شريحة A20 Pro الأقوى، والمتوقع استخدامها في iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، كما يُتوقع أن يعمل أول هاتف iPhone قابل للطي من Apple، والذي يُطلق عليه مبدئيًا اسم iPhone Ultra، بشريحة A20 Pro. ويُعتقد أن شريحة A20 مصنّعة بتقنية 2 نانومتر.

مراجعة iPhone Air: تصميم نحيف ورائع

إلى جانب iPhone Air 2، من المتوقع أيضًا أن يستخدم iPhone 18 القياسي شريحة A20 نفسها. في العام الماضي، زوّدت Apple هاتف iPhone Air بشريحة A19 Pro، وهي الشريحة نفسها التي تُشغّل iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، وقد يكون اختيار شريحة A20 لهاتف iPhone Air 2 مرتبطًا بارتفاع تكاليف المكونات، قد يُساعد استخدام شريحة A20 شركة Apple على خفض تكاليف الإنتاج، وخاصةً تكاليف التصنيع المرتبطة بتقنية 2 نانومتر من الجيل التالي من TSMC.

ومن المتوقع أن تُعلن آبل رسميًا عن هاتف iPhone Air 2 في أوائل عام 2027 بالتزامن مع هاتف iPhone 18 الأساسي. ويُقال إنه قيد التطوير تحت الاسم الرمزي V62، ومن المرجح أن يتميز بشاشة LTPO مقاس 6.55 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

اليوم السابع