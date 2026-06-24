كيمياء خاصة.. مواقف لا تنسى جمعت إليسا ووائل كفوري على المسرح

شكل ظهور النجمة إليسا والنجم وائل كفورى فى الحفلات والمهرجانات الغنائية حالة خاصة لدى الجمهور العربي، على مدار سنوات طويلة، إذ لم تقتصر علاقتهما على الزمالة الفنية فقط، بل عكست العديد من المواقف العفوية التي جمعتهما على المسرح صداقة واضحة وكيمياء لافتة خطفت الأنظار في كل مرة اجتمعا فيها.

ومن أبرز المواقف الشهيرة عندما صعدت خلالها إليسا إلى المسرح لتقدم لوائل منديلاً أثناء غنائه في إحدى حفلات أعياد بيروت، في موقف عفوي جمعهما و في حفل دبي فاجأ وائل الجمهور بالصعود إلى المسرح أثناء فقرة إليسا الغنائية، وشاركها الغناء في لحظة لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

كما شهدت العديد من الحفلات المشتركة تبادل التحيات والعناق بين النجمين أمام الآلاف من الحضور، حيث اعتاد كل منهما الترحيب بالآخر بكلمات تحمل الكثير من الود والتقدير.

ولم تخل لقاءات الثنائي من المزاح، إذ تبادلا في أكثر من مناسبة التعليقات الطريفة على المسرح، وفي عدد من المهرجانات العربية ظهر وائل وهو يثني على موهبة إليسا وحضورها الفني، بينما حرصت هي الأخرى على الإشادة بصوته ومسيرته الغنائية، في مشاهد عكست الاحترام المتبادل بينهما بعيدا عن أي منافسة فنية.

اليوم السابع