تايلور سويفت تشعل حفلًا في ناشفيل بمفاجأة غير متوقعة

فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت جمهورها بظهور غير معلن خلال حفل Tight Ends & Friends في مدينة ناشفيل الأمريكية، لتضيف لحظة جديدة إلى سجل مفاجآتها التي غالباً ما تثير ضجة واسعة بين المعجبين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

مفاجأة أشعلت الحفل

وخلال الحفل، مهدت نجمة موسيقى الكانتري لايني ويلسون للمفاجأة قائلة للجمهور: “لا أعتقد أنكم مستعدون لما سيحدث الآن”، قبل أن تكشف عن ضيفة وصفتها بأنها “مميزة للغاية”.

وأضافت: “إنها لطيفة بقدر موهبتها، رحبوا بصديقتي تايلور سويفت”، لتنفجر القاعة بالهتافات فور صعود النجمة إلى المسرح.

أداء “Love Story” يلهب الجمهور

وظهرت سويفت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستاناً أسود غير متماثل التصميم مزيناً بحواف فضية، قبل أن تتوجه إلى الفرقة الموسيقية وتسألهم: “هل تريدون تقديم Love Story؟”، وشاركت ويلسون أداء الأغنية الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلماتها بحماس.

إشارة خاتم تشعل مواقع التواصل

اللحظة الأكثر تداولاً جاءت أثناء أداء أحد المقاطع الشهيرة من الأغنية، عندما غنت سويفت عبارة: “He knelt to the ground and pulled out a ring”، لتقوم في الوقت نفسه بإظهار خاتمها أمام الجمهور.

وأثارت هذه الحركة موجة واسعة من التفاعل، حيث اعتبرها كثير من المعجبين إشارة مرتبطة بالشائعات المتداولة حول مستقبل علاقتها بنجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

ويعد هذا الظهور امتداداً لمشاركات سويفت المفاجئة في فعاليات Tight End University، إذ سبق أن فاجأت الجمهور العام الماضي عندما قدمت أغنية “Shake It Off” إلى جانب المغني كين براون.

وكشفت حينها أن فكرة الصعود إلى المسرح جاءت بشكل عفوي قبل دقائق قليلة من العرض، وهو ما زاد من حماس الجمهور وتفاعلهم مع الحدث.

تفاعل واسع عبر الإنترنت

وبمجرد انتهاء العرض، تصدرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالظهور المفاجئ منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المعجبون لحظات الأداء وإشارة الخاتم بشكل واسع، لتؤكد سويفت مجدداً قدرتها على خطف الأنظار في أي مناسبة تظهر فيها.

اليوم السابع