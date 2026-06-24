سر تاتو المرأة على كتف ميسى.. قصة وشوم الأسطورة الأرجنتينية

عادةً ما يتصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عناوين الصحف بفضل سحره الكروي وأهدافه الاستثنائية على المستطيل الأخضر، لكن هذه المرة، خطفت تفصيلة صغيرة خارج الملعب كل الأنظار، فقد أثار “تاتو” بشكل وجه امرأة على كتف النجم الأرجنتيني عاصفة من الجدل مؤخراً بين الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتنطلق التكهنات والتحليلات حول هوية صاحبة هذا الوشم والرسالة الخفية وراءه.

وشم صورة والدته

أول وشم لميسي هو صورة والدته سيليا، على لوح كتفه الأيسر، كانت والدة ميسي سندًا روحيًا له منذ طفولته، وكان ميسي دائمًا قريبًا منها، إذ كان يراها تميمة حظ تساعده على تحقيق أحلامه، تعبيرًا عن حبه واحترامه لوالدته، وشم ميسي صورتها على ظهره.

كما تتولى والدته سيليا وشقيقه ماتياس إدارة صندوقه الخيري “مؤسسة ليو ميسي”، الذي تم تأسيسه في عام 2007 لمساعدة الأطفال المعرضين للخطر.

وشم اليد على عضلة ساقه

عندما رُزق ميسي بمولوده الأول عام 2012، وشم بصمة يد ابنه “تياغو” على عضلة ساقه اليسرى رمزًا للأبوة، في ذلك الوقت، تغيب عن التدريبات ليكون بجانب أنتونيلا لحظة ولادة ابنهما. أعلن ميسي عن ولادة تياغو على صفحته على فيسبوك قائلًا: “أنا اليوم أسعد رجل في العالم، فقد وُلد ابني، والحمد لله على هذه النعمة”.

وشم تياجو

في البداية، وضع ميسي بصمة يد ابنه على وشم جميل على شكل قلب للتعبير عن حبه الأبوي وعاطفته تجاه ابنه المولود حديثًا تياجو، ولكن كانت هناك شائعات بأن اليدين تمثلان هدف “يد مارادونا الإلهية”، لذلك أضاف ليو لاحقًا اسم ابنه تياجو داخل وشم بصمة اليد على شكل قلب.

وشم كرة القدم

بفضل قدمه اليسرى القوية، أصبح ميسي أسطورة، ويعلم كل من شاهده يلعب أنه سجل العديد من الأهداف بقدمه اليسرى على مر السنين، يُعتبر ميسي اليوم أفضل لاعب كرة قدم في العالم وأحد أعظم اللاعبين على مر العصور، ولإظهار تقديره واحترامه لشغفه الوحيد، وشم كرة قدم على أعلى ساقه اليسرى.

اليوم السابع