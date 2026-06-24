كأس العالم 2026.. أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في مباراة مصر وإيران

يخوض منتخب مصر إختباراً صعباً أمام منتخب إيران في السادسة صباح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي قد تشهد محطة تاريخية جديدة للنجم محمد صلاح، في ظل اقترابه من تحطيم أكثر من رقم قياسي على المستويين المحلي والعربي.

ويدخل محمد صلاح مباراة مصر وإيران وهو على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، برصيد 69 هدفًا، ما يعني أن هز الشباك في مواجهة إيران قد يمنحه الصدارة بشكل مشترك أو الانفراد بالرقم القياسي وفق مجريات اللقاء.

منتخب مصر يواجه إيران في كأس العالم 2026

ولا يتوقف الطموح عند الرقم المحلي فقط، إذ يمتلك محمد صلاح فرصة لاعتلاء صدارة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم، حال تسجيله هدفًا في المباراة المقبلة، ليصل إلى 4 أهداف في المونديال، متجاوزًا مجموعة من أبرز نجوم الكرة العربية.

ويتصدر حاليًا قائمة الهدافين العرب في تاريخ البطولة كل من المغربي يوسف النصيري، والتونسي وهبي الخزري، والسعودي سامي الجابر، إلى جانب مواطنه سالم الدوسري، برصيد 3 أهداف لكل منهم، ما يجعل الهدف القادم لصلاح ذا قيمة تاريخية مضاعفة.

ويعكس هذا السيناريو المنتظر المكانة الكبيرة التي وصل إليها قائد منتخب مصر على المستويين الدولي والعربي، حيث يواصل كتابة اسمه ضمن أبرز الهدافين في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية، في واحدة من أهم مشاركاته المونديالية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يواصل فيه المنتخب المصري مشواره في البطولة، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تبقى الأنظار موجهة نحو صلاح الذي قد يضيف فصلًا جديدًا إلى سجله التاريخي في حال هز الشباك أمام إيران.

اليوم السابع