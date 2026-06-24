هيفاء وهبى تعيش حالة من النشاط الفنى بأكثر من حفل فنى

تعيش النجمة هيفاء وهبى، حالة من النشاط الفنى حيث تحيي يوم 11 يوليو المقبل، حفلاً غنائياً في الأردن، يشاركها فيه الفنان محمد فضل كما تستعد هيفاء وهبي أيضا، لإحياء واحدة من أقوى حفلات موسم الصيف في بيروت يوم 25 يوليو الشهر المقبل بمشاركة الفنان الشامي، وذلك بعد حالة من التفاعل الواسع التي صاحبت الإعلان عن الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر حفلات هيفاء وهبى

‎وكانت قد أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً غنائياً على ضفاف النيل، داخل إحدى قاعات أحد الفنادق الكبرى، بحضور جماهيري كبير،وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة، كما أدت أحدث أغانيها “شو المطلوب”، وشاركتها فرقتها الاستعراضية بتقديم تابلوه جديد خاص بالأغنية.

آخر أعمال هيفاء وهبى يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي طرحت أغنيتها الجديدة «شو المطلوب» عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقيّة الرقميّة، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد حالة كبيرة من التشويق والحماس عاشها جمهورها خلال الأيام الماضية.

اليوم السابع