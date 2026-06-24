وفاة عم الفنانة بسنت شوقى

خيمت حالة من الحزن على أسرة الفنانة بسنت شوقي بعد وفاة عمها طارق عبد الشافي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن بين أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين.

الراحل من عائلة رياضية عريقة

ويُعد الراحل أحد أفراد عائلة عبد الشافي المعروفة رياضيًا، فهو شقيق الكابتن شوقي عبد الشافي، والد الفنانة بسنت شوقي، وكذلك شقيق الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، أحد أبرز نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية عبر تاريخها.

بسنت شوقى يعرض لها حالياً فى السينمات، فيلم إذما لبمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق والذي بدوره هو مؤلف ومخرج الفيلم، ومن بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف، بسنت شوقى، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ميران عبد الوارث، وضيوف الشرف محمد فراج وسوسن بدر.

قصة إذما ورحلة البحث عن الذات

وتبدأ قصة فيلم إذما، عندما يتلقى عيسى صندوقاً في ليلة عيد ميلاده من صديقته القديمة سيرا، حيث يحتوي الصندوق على أشرطة فيديو تركها لنفسه قبل 18 عاماً، وفي التسجيلات، يشرح عيسى الشاب لعبة تُدعى إذما، وهي عبارة عن سلسلة من التعليمات تقوده إلى كنوز رمزية مصممة لمساعدته على إعادة اكتشاف ذاته إذا ما ضلّ طريقه.

ومع مرور الوقت، يقرر عيسى اتباع خطوات اللعبة برفقة صديقته سيرا، ومع كل لغز يحلّه، يُجبر على مواجهة ماضيه ومخاوفه العميقة، بينما يعيد تدريجياً اكتشاف شغفه المفقود بصناعة الأفلام، وخلال هذه الرحلة، يقترب عيسى أكثر من تحقيق حلمه بإخراج فيلم وثائقي يُنشئ حواراً بين ماضيه وحاضره، مما يقوده في النهاية إلى إعادة اكتشاف ذاته وفهم المعنى الحقيقي للحب.

مشاركة بسنت شوقى فى مسلسل بنت وداد

وفى سياق آخر تشارك بسنت شوقى فى بطولة مسلسل بنت وداد مع النجمة هنا الزاهد والذى انطلق تصويره مؤخراً، والعمل مكون من 10 حلقات وتدور أحداثه في اطار اجتماعى رومانسى وتضم قائمة أبطاله محمد علاء وسوسن بدر والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج محمد بكير.

اليوم السابع