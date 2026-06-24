تكريم ياسمين عبد العزيز في بيفرلي هيلز تقديرًا لمسيرتها الفنية

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز لحصد تكريم جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها، وذلك خلال احتفالية في مدينة Beverly Hills بولاية California اليوم الأربعاء، تقديرًا لمجمل أعمالها الفنية ومسيرتها الحافلة بالنجاحات في الدراما والسينما العربية.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بالمكانة الكبيرة التي حققتها ياسمين عبد العزيز على مدار سنوات طويلة، بعدما نجحت في ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، من خلال أعمال جماهيرية حققت نجاحات واسعة وتركت بصمة خاصة لدى الجمهور.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العربية المؤثرة من مختلف أنحاء الوطن العربي، في واحدة من أبرز الفعاليات العربية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحتفي سنويًا بقصص النجاح والإنجازات العربية على الساحة الدولية.

ويؤكد هذا التكريم حجم الشعبية والتأثير الذي تتمتع به ياسمين عبد العزيز، لتواصل حصد التقدير العربي والدولي بعد مشوار فني حافل بالأعمال الناجحة التي جعلتها واحدة من أكثر النجمات حضورًا وجماهيرية في العالم العربي.

اليوم السابع