الولايات المتحدة والإمارات تؤسسان “قوة مهام مشتركة” لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الثلاثاء، إبرام اتفاق مع الإمارات لتأسيس “قوة مهام ثنائية” تعنى بتسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية.

ومن المقرر إطلاق قوة المهام التي تحمل اسم “قوة المهام تالون سينابس” Task Force Talon Synapse، رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتألف الفريق الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، من حوالي 20 خبيرا أمريكيا وإمارتيا متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني.

وستركز فرقة العمل على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الاستخباراتية، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومراقبة البيئة الأمنية الإقليمية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن كوبر ناقش في العام الماضي مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، فكرة تشكيل هذه الفرقة .

وأشارت إلى أن “سنتكوم” اجتمعت مع قادة صناعة الذكاء الاصطناعي ومسؤولين دفاعيين إماراتيين خلال زيارة للمنطقة الشهر الماضي.

وفي السياق، قال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية: “سيمثل ذلك التعاون المشترك إنجازا تاريخيا، إذ نعمل مع أحد أبرز شركائنا الإقليميين لتوفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لقواتنا المسلحة بسرعة”.

وأضاف براد كوبر: “نحن وشركاؤنا الإماراتيون نأخذ على عاتقنا التزاما راسخا بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستعزز الابتكار على نطاق واسع وبسرعة”.

المصدر: RT