طرق فحص القدم لمرضى السكر منزليا.. خطوة أساسية للوقاية من البتر

فحص القدم الدوري لمرضى السكري من أهم الإجراءات الوقائية التي تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا وتقليل خطر الإصابة بالتقرحات أو بتر الأطراف، وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من حالات البتر المرتبطة بالسكري يمكن الوقاية منها من خلال الفحص المنتظم والعناية الجيدة بالقدمين، بحسب موقع “RCN”

لماذا يُعد فحص القدم ضروريًا؟

قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى الإصابة باعتلال الأعصاب الطرفية وضعف الدورة الدموية، ما يسبب:

-فقدان الإحساس بالقدمين.

-بطء التئام الجروح.

-زيادة خطر التقرحات والعدوى.

-ارتفاع احتمالات البتر إذا لم تُكتشف المشكلات مبكرًا.

لذلك يُنصح بإجراء فحص شامل للقدم يشمل:

أولًا: اسأل المريض

ابدأ الفحص بسؤال المريض عن:

-مدى انتظامه في فحص قدميه يوميًا.

-وجود تقرحات أو جروح سابقة.

-الشعور بتنميل أو فقدان للإحساس.

-أي تغير في لون القدم أو شكلها أو حرارتها.

-وجود ألم أو تقلصات بالساق أثناء المشي.

-ظهور بثور أو تشققات أو مشكلات بالأظافر.

ثانيًا: افحص القدم بالنظر

يجب فحص القدمين بعناية للبحث عن:

-تغير لون الجلد أو ضعف نمو الشعر.

-التورم أو علامات الالتهاب.

-الجروح والتشققات.

-الكدمات وآثار الاحتكاك.

-مناطق الضغط الناتجة عن الأحذية.

-البثور.

-تشوهات أصابع القدم.

-الجلد السميك أو الكالو الذي قد يخفي قرحة.

-علامات العدوى الفطرية بالأظافر مثل الاصفرار والسماكة.

وأي تغير غير طبيعي يستدعي تقييمًا طبيًا أو إحالة إلى المختص.

ثالثًا: افحص باللمس

1- تقييم الدورة الدموية

يُفحص نبض:

-الشريان الظهري للقدم.

-وجود نبض واضح ودفء القدم يشير إلى تدفق دم جيد، بينما غياب النبض قد يستدعي إحالة المريض لإجراء تقييم وعائي.

2- اختبار الإحساس

يُستخدم خيط أحادي الشعيرة بقوة 10 جرامات لاختبار الإحساس في نقاط محددة من باطن القدم، وتشمل عادة:

-باطن إصبع القدم الكبير.

-باطن الإصبع الأوسط.

-باطن الإصبع الصغير.

يُطلب من المريض إغلاق عينيه، ثم يُوضع الخيط عموديًا على الجلد حتى ينثني قليلًا، ويُسجل ما إذا كان المريض يشعر بالضغط في كل نقطة. عدم الإحساس في أي موضع قد يشير إلى فقدان الإحساس الوقائي بسبب اعتلال الأعصاب.

تصنيف خطورة القدم

بعد انتهاء الفحص، يُصنف المريض إلى:

-منخفض الخطورة: يحتاج عادة إلى فحص سنوي.

-متوسط الخطورة: يحتاج إلى إعادة الفحص كل 3 إلى 6 أشهر.

-مرتفع الخطورة: يحتاج إلى المتابعة كل شهر إلى شهرين مع رعاية متخصصة.

اختبار بسيط بين الفحوصات

يمكن أيضًا استخدام اختبار لمس أصابع القدم، وهو اختبار سريع يساعد على اكتشاف أي تغيرات في الإحساس بين الفحوصات الدورية، مما يساهم في التدخل المبكر والحد من المضاعفات.

يمثل الفحص المنتظم للقدم جزءًا أساسيًا من رعاية مرضى السكري، إذ يساعد على اكتشاف اعتلال الأعصاب وضعف الدورة الدموية والتقرحات في مراحلها المبكرة ما يقلل بشكل كبير من خطر العدوى والبتر ويحافظ على صحة القدمين وجودة حياة المريض.

اليوم السابع