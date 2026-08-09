القضارف تدشن الحملة المتكاملة لمكافحة نواقل الأمراض

دشّن المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم، بحي الجمهورية شمال ببلدية القضارف، اليوم، الحملة المتكاملة لمكافحة نواقل الأمراض “الملاريا والضنك”،بأحياء البلدية وذلك تحت شعار “القضاء على نواقل الأمراض يبدأ بمكافحة الطور اليرقي”، بدعم من وزارة المالية بالولاية، وبمشاركة المكونات المجتمعية بالحي واتحاد الطلاب وإدارات وزارة الصحة وبلدية القضارف.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة أن الدعم المجتمعي والسند الشعبي يمثلان أساس نجاح التدخلات الصحية، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة والاستفادة من الرسائل الصحية وتطبيقها، مشيراً إلى أن التوعية الصحية والتفتيش المنزلي يمثلان محورين أساسيين في مكافحة نواقل الأمراض.

ودعا المدير التنفيذي لبلدية القضارف، الأستاذ عثمان عبدالله فضل السيد، المواطنين إلى الإلتزام بالإرشادات الصحية المقدمة من الزائرات الصحيات والتفاعل مع الحملة والعمل على منع توالد البعوض داخل المنازل عبر اتباع إستراتيجيات المكافحة المختلفة معلنا إلتزام البلدية بمعالجة كافة مواقع التوالد بالحي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة، الأستاذ محمد أبكر داؤود، أن الحملة تستهدف 58 حياً ببلدية القضارف وتستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 200 زائرة، وتشمل محاور التفتيش المنزلي والتوعية الصحية، والمعالجة بالحبوب القاتلة ليرقات البعوض، ورش المراحيض والمنازل، إلى جانب مكافحة الأطوار اليرقية للباعوض.

وأشار إلى أن التدخلات السابقة أسهمت بصورة إيجابية في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالنواقل وتقليل أثرها على الصحة العامة، مؤكداً إستمرار جهود المكافحة والوقاية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

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