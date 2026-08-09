هل ترتفع أسعار آيفون 17 غدا؟.. تسريبات تكشف مفاجأة قبل إطلاق الجيل الجديد

يواجه الراغبون في شراء هاتف آيفون 17 مفاجأة غير متوقعة خلال الأيام المقبلة، بعدما ظهرت شائعة جديدة تشير إلى احتمال رفع شركة آبل أسعار هواتف آيفون 17 الحالية اعتبارًا من 10 أغسطس، أي قبل أسابيع قليلة من الكشف المتوقع عن الجيل الجديد من هواتف آيفون.

وبحسب تقرير نشره موقع «ديجيتال تريندز»، فإن هذه المعلومات تستند إلى منشور على منصة ويبو من حساب «Fixed Focus Digital» المتخصص في تسريبات سلسلة توريد آبل، والذي أشار إلى إمكانية زيادة الأسعار اعتبارًا من يوم غد الاثنين ، ومع ذلك لم تؤكد آبل هذه المعلومات رسميًا حتى الآن، كما لم يكشف التقرير عن مصدر مباشر يؤكد الزيادة المزعومة.

شائعة تثير القلق قبل إطلاق آيفون 18

تأتي هذه الأنباء في توقيت لافت، خصوصًا مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة آيفون 18 المتوقع خلال سبتمبر المقبل ، وكان من المنتظر أن تكون أي زيادة في أسعار آيفون مرتبطة بطرح الجيل الجديد، وليس أن تشمل الطرازات الحالية قبل وصول الهواتف الجديدة إلى الأسواق.

وكانت آبل قد أجرت بالفعل تعديلات على أسعار عدد من منتجاتها خلال الصيف الحالي، بينما ظلت أسعار هواتف آيفون دون تغيير ، لذلك أثارت الشائعة الجديدة تساؤلات حول إمكانية أن تبدأ الشركة تعديل أسعار هواتفها الذكية قبل إطلاق الجيل التالي.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فقد يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيار صعب وهو شراء آيفون 17 بالسعر الحالي قبل احتمال ارتفاعه، أو الانتظار حتى إطلاق آيفون 18 والاستفادة من أحدث جيل من الهواتف، مع احتمال أن تكون أسعاره أعلى أيضًا.

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لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية تؤكد أن أسعار آيفون 17 سترتفع في 10 أغسطس، ولذلك يجب التعامل مع هذه الأنباء باعتبارها شائعة وليست قرارًا مؤكدًا من آبل ، كما أن التقرير لم يوضح ما إذا كانت الزيادة المحتملة ستشمل جميع طرازات آيفون 17 أم إصدارات محددة فقط.

لكن بالنسبة لمن كان يخطط بالفعل لشراء آيفون 17 خلال هذه الفترة، فإن متابعة الأسعار خلال الأيام المقبلة قد تكون مهمة، خصوصًا إذا كان الهاتف متاحًا حاليًا بسعر مناسب للميزانية.

أما من لا يحتاج إلى شراء هاتف جديد بشكل عاجل، فقد يكون الانتظار خيارًا منطقيًا، خاصة أن إطلاق سلسلة آيفون 18 أصبح قريبًا، وهو ما قد يمنح المشترين فرصة للمقارنة بين أسعار الجيل الحالي والموديلات الجديدة قبل اتخاذ القرار.

وفي النهاية، يبقى موعد 10 أغسطس مجرد موعد متداول في التسريبات، ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي من آبل على أي زيادة في أسعار آيفون 17 ، لذلك، قد تتغير الأسعار بالفعل، وقد تستمر دون تغيير، إلى أن تعلن الشركة عن موقفها بشكل واضح.

اليوم السابع