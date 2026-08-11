“كاف” يكشف مواعيد تصفيات ونهائيات البطولات الأفريقية الكبرى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل أجندة مسابقاته خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن مواعيد عدد من البطولات القارية على مستوى المنتخبات والأندية، إلى جانب تحديد الدول المستضيفة لعدد من بطولات الفئات السنية.

وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين إن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا بصورة مشتركة، ستُقام خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو 2027، وستنطلق التصفيات المؤهلة للبطولة بدءا من سبتمبر المقبل.

وأضاف أن جنوب أفريقيا ستستضيف مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع ماميلودي صن داونز، بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، يوم 8 نوفمبر المقبل بمدينة تشواني، في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي بحسب الجزيرة.

وأوضح كاف أن بطولات الفئات السنية شهدت بدورها تطورات مهمة ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم الأفريقية، حيث تقررت إقامة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما 2027 في غانا خلال فبراير ومارس، وأن تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وكشف “كاف” عن استضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما 2027، التي ستكون بمثابة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه يدرس أيضا إمكانية استحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات تحت 17 عاما، على أن تنطلق خلال العام المقبل إذا توافرت المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة، وذلك ضمن خطته لتعزيز الاستثمار في كرة القدم النسائية وتوفير المزيد من الفرص التنافسية للاعبات الشابات في القارة.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل، وتستضيف السنغال كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية خلال نوفمبر المقبل.

وعلى مستوى بطولات الأندية، أعلن كاف الانتهاء من إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026/2027، حيث تُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول المقبل، وتُجرى مواجهات الإياب من 11 إلى 13 من الشهر ذاته.

الشرق القطرية