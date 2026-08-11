فوائد فيتامين الشمس للشعر ودوره الحقيقي في استعادة الكثافة والصحة

لا يحتاج الشعر إلى الشامبو والسيروم وحدهما ليحافظ على قوته، بل يعتمد أيضاً على توازن عناصر غذائية أساسية داخل الجسم. ويبرز الفيتامين D، المعروف بفيتامين الشمس، كأحد أكثر العناصر التي يحيط بها الجدل عند الحديث عن تساقط الشعر. فهل يمكن أن يكون انخفاض مستوياته سبباً وراء زيادة الشعيرات المتساقطة، أم أن دوره يقتصر على دعم صحة بصيلات الشعر ضمن منظومة أكثر تعقيداً؟

تكشف الأبحاث الحديثة أن العلاقة بين الفيتامين D ونمو الشعر موجودة بالفعل، لكنها ليست بالبساطة التي يروج لها البعض.

دوره في دورة نمو الشعر

لا يقتصر دور الفيتامين D على تعزيز صحة العظام وتقوية المناعة، بل يمتد أيضاً إلى دعم دورة نمو الشعر. فقد اكتشف الباحثون وجود مستقبلات خاصة بهذا الفيتامين داخل بصيلات الشعر، تعمل على تنظيم نشاط الخلايا المسؤولة عن إنتاج الشعرة وتجديدها. وعندما ينخفض مستوى الفيتامين D في الجسم، قد تتباطأ هذه العملية، ما يؤدي إلى ضعف في نمو الشعر أو زيادة في معدل تساقطه.

وتشير مراجعات علمية حديثة إلى أن مستقبلات الفيتامين D تؤدي دوراً أساسياً في انتقال بصيلات الشعر من مرحلة السكون إلى مرحلة النمو، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بهذا الفيتامين في أبحاث علاج بعض أنواع الصلع والثعلبة. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن العلاقة لا تزال قيد الدراسة، وأنها أكثر تعقيداً من مجرد نقص في عنصر غذائي واحد.

علاقة معقدة

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالثعلبة البقعية وحتى الصلع الوراثي، غالباً ما تكون لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين D. ولكن ذلك لا يعني أن النقص هو المسؤول المباشر عن المشكلة.

فقد يتزامن نقص الفيتامين D مع عوامل أخرى معروفة بتأثيرها في صحة الشعر، مثل نقص الحديد، واضطرابات الغدة الدرقية، والتغيرات الهرمونية، والتوتر المزمن، وحتى الحميات الغذائية القاسية. ولهذا فإن الاعتماد على مكملات الفيتامين D وحدها، من دون البحث عن السبب الحقيقي، قد يؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال.

الحاجة إلى تحاليل

إذا استمر تساقط الشعر لأسابيع أو أشهر، أو حتى زاد عن المعتاد، فقد يوصي الطبيب بإجراء تحليل 25-hydroxyvitamin D، وهو الفحص الأدق لتقييم مخزون فيتامين D في الجسم. لكن هذا التحليل لا يُطلب منفرداً، بل يكون عادة جزءاً من تقييم شامل يشمل مخزون الحديد، ووظائف الغدة الدرقية، وفيتامين B12، والزنك، وربما بعض التحاليل الهرمونية بحسب العمر والأعراض.

ويهدف هذا النهج إلى تحديد السبب الحقيقي للتساقط، لأن تشابه الأعراض بين الأسباب المختلفة يجعل الاعتماد على التخمين أو تناول المكملات عشوائياً أمراً غير مجدٍ في كثير من الحالات.

حدود المكملات

قد يساعد تصحيح نقص الفيتامين D على تحسين صحة بصيلات الشعر عندما يكون النقص مثبتاً بالتحاليل، إلا أن الدراسات لم تثبت حتى الآن أن تناول المكملات يفيد الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من الفيتامين. بمعنى آخر، لا يتحول الفيتامين D إلى علاج سحري بمجرد تناوله، بل يؤدي دوره عندما يكون الجسم بحاجة إليه بالفعل.

كما يحذر الخبراء من الإفراط في استخدام المكملات من دون إشراف طبي، لأن الجرعات المرتفعة قد تؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم، وما يرافق ذلك من مشكلات صحية قد تطال الكلى والقلب والعظام. لذلك، تبقى الجرعة المناسبة هي تلك التي يحددها الطبيب بناءً على نتائج الفحوص، وليس وفق ما يتداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

أهمية الاعتدال

يظل التعرض المعتدل لأشعة الشمس الوسيلة الطبيعية الأكثر فاعلية لإنتاج الفيتامين D، إلا أن هذه القدرة تختلف من شخص إلى آخر تبعاً للون البشرة، والعمر، والموقع الجغرافي، والفصل. ويمكن أيضاً دعم مستويات الفيتامين عبر النظام الغذائي، من خلال تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، وصفار البيض، والكبد، والأطعمة المدعمة بالفيتامين D. وإذا أثبتت التحاليل وجود نقص، فقد يوصي الطبيب بمكملات غذائية لفترة محددة حتى تعود المستويات إلى المعدلات الطبيعية.

لا شك في أن الفيتامين D يؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على صحة بصيلات الشعر وتنظيم دورة نموها، وأن نقصه قد يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع تساقط الشعر. لكن الأدلة العلمية الحالية تشير إلى أن هذا الفيتامين يمثل قطعة من صورة أكبر، وليس التفسير الوحيد للمشكلة. لذلك، فإن أفضل طريقة للتعامل مع تساقط الشعر لا تتمثل في تناول المكملات عشوائياً، بل في تشخيص السبب بدقة، ثم اتباع خطة علاجية متكاملة تعيد التوازن إلى الجسم، وتمنح الشعر أفضل فرصة للنمو من جديد.

الشعر مرآة للصحة

تكشف الأبحاث الحديثة أن تساقط الشعر نادراً ما يكون نتيجة عامل واحد، بل هو في الغالب انعكاس لتوازن الجسم ككل. فإلى جانب الفيتامين D، تحتاج بصيلات الشعر إلى البروتين، والحديد، والزنك، والأحماض الدهنية الأساسية، كما تتأثر بجودة النوم، ومستويات التوتر، والحالة الهرمونية، وصحة الغدة الدرقية. ولهذا فإن تحسين صحة الشعر يبدأ غالباً من تحسين الصحة العامة، وليس من تغيير مستحضر العناية بالشعر فقط.

وينصح أطباء الجلد بالتعامل مع تساقط الشعر على أنه رسالة من الجسم تستحق التحقق، لا مجرد مشكلة تجميلية. فالتشخيص المبكر يساعد على اكتشاف أي نقص غذائي أو اضطراب صحي في مراحله الأولى، ويزيد من فرص استعادة كثافة الشعر قبل أن تتأثر البصيلات بشكل دائم.

العربية نت