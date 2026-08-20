“ناسا” تنشر صورا لحفرة خلّفها تحطم صاروخ إيلون ماسك على سطح القمر

نشرت وكالة “ناسا” الأمريكية صورا لحفرة قطرها 18 مترا على سطح القمر تشكلت نتيجة سقوط جزء من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك.في أوائل شهر أغسطس، أقرت وكالة ناسا بأن جزءا من صاروخ فالكون 9 قد تحطم على سطح القمر.وجاء في بيان الوكالة: “بفضل مجموعة متنوعة من زوايا التصوير، تمكن العلماء من فحص الفوهة في ظل ظروف إضاءة مختلفة، مما سمح لهم بالكشف عن تفاصيل فريدة. في الصور التي كانت فيها حافة الفوهة واضحة للعيان، تم قياس عرضها: 60 قدما (حوالي 18 مترا). كما تم تحديد، على أساس طول الظل، أن عمق الفوهة لا يتجاوز 10 أقدام (حوالي 3 أمتار)”.

ووفقا للبيان، تُظهر الصور شعاعات فاتحة وداكنة تنبعث من الفوهة. ويقول العلماء إن الخطوط الداكنة عبارة عن غبار وصخور مقذوفة من السطح، والتي تغيرت بمرور الوقت بفعل الرياح الشمسية والأشعة الكونية والنيازك الدقيقة. وأما الخطوط الداكنة الموجودة على الحافة، فهي عبارة عن مواد جديدة منبعثة من طبقات أعمق.

وأشار البيان إلى أنه تم التقاط الصور، في الفترة بين 11 و12 أغسطس بواسطة مركبة استطلاع القمر المدارية التابعة لناسا. واستغرق الأمر ستة أيام للعثور على الموقع الصحيح.

انطلق صاروخ “فالكون-9” التابع لشركة SpaceX الأمريكية في يناير 2025، حاملا على متنه مركبة الهبوط القمرية “بلو غوست” (التابعة لشركة “فايرفلاي أيروسبيس” والمستكشف “ريزيليانس” التابع لشركة “آي سبيس” اليابانية. وفي وقت لاحق، قام القسم الثاني من الصاروخ بوضع المركبتين في مسار الرحلة نحو القمر. ولكن بسبب نقص الوقود، لم يتمكن قسم الصاروخ الثاني من العودة والاحتراق في الغلاف الجوي للأرض، وتوجه هو الآخر نحو القمر وارتطم بسطحه.

المصدر: نوفوستي