التاكسى الطائر يصل مصر.. أسعار الرحلات وأبرز الوجهات المستهدفة

تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة فى خدمات النقل الجوى من خلال التاكسى الطائر الذى يتيح الانتقال بين عدد من الوجهات السياحية والمدن الرئيسية خلال فترات زمنية قصيرة بالتزامن مع التوسع فى وسائل النقل الحديثة.

وتشمل أبرز الوجهات المستهدفة لخدمات التاكسى الطائر القاهرة الكبرى، والساحل الشمالى، والغردقة، والأقصر، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، وواحة سيوة.

وبحسب البيانات المتداولة، تبدأ أسعار رحلات التاكسى الطائر من 200 دولار للفرد للرحلات القصيرة داخل القاهرة ومن بينها الرحلة من القاهرة إلى منطقة الأهرامات.

وتصل تكلفة الرحلة من مطار أماظة إلى القلعة أو العاصمة الإدارية إلى نحو 300 دولار للفرد بينما تبلغ تكلفة الرحلة من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد نحو 350 دولار.

كما تبلغ تكلفة الرحلة من شرم الشيخ إلى سانت كاترين نحو 900 دولار للفرد فيما تصل تكلفة الرحلة من الغردقة إلى الأقصر إلى نحو 1500 دولار.

وتصل تكلفة الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة إلى نحو 1500 دولار للفرد.

وتتميز خدمات التاكسى الطائر بسرعة الوصول إلى الوجهات المستهدفة، حيث تستغرق الرحلة بين القاهرة والساحل الشمالى نحو 60 دقيقة بينما تستغرق الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة نحو 60 دقيقة بما يسهم فى تقليل زمن الانتقال بين المدن والمقاصد السياحية مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

المصري اليوم