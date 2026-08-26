جرائم وحوادث

عقب تداول مقطع «حركة المصارعة الحرة».. تفاصيل ضبط سيدة تدخلت للدفاع عن زوجها

2026/08/26
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تدخلت سيدة للدفاع عن زوجها اثناء قيام مجموعة من الاشخاص بالتعدى عليه فى أحد الشوارع فى محافظة القليوبية حيث قامت الزوجه بالتدخل فى الوقت المناسب عندما اقدم شخص على ضرب زوجها بشومة فقامت بالامساك به ورفعه من على الارض فى مشهد اثار رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية الزوجة صاحبة حركة المصارعة الحرة وآخرين، على خلفية مشاجرة فى الشارع فى محافظة القليوبية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة الحقيق.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتعدى بعضهم على شاب وزوجته إذ ظهرت خلال المقطع لقطة لافتة، حيث تدخلت زوجة الشاب للدفاع عنه فى اللحظة التى حاول خلالها أحد الأشخاص التعدى عليه باستخدام عصا.
وأظهر الفيديو السيدة وهى تمسك بالشخص من رقبته، قبل أن ترفعه فى الهواء وتسقطه أرضًا بطريقة أشبه بحركات المصارعة الحرة، فى مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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المصري اليوم

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