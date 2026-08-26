اليوم العالمى للكلاب.. 7 طرق تجعل حياة حيوانك الأليف أكثر سعادة وأمانا

يوافق اليوم العالمي للكلاب 26 أغسطس من كل عام، وهي مناسبة تسلط الضوء على أهمية رعاية هذه الكائنات الوفية والاهتمام بصحتها ورفاهيتها، فالكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة ارتباطاً بالإنسان، ولا تقتصر رعايتها على توفير الطعام والماء فحسب، بل تمتد لتشمل توفير بيئة آمنة، ونشاط بدني ملائم، ورعاية بيطرية منتظمة، إلى جانب تلبية احتياجاتها النفسية والاجتماعية.

وبمناسبة هذا اليوم، نستعرض في هذا التقرير المستند إلى نصائح موقع “The Spruce Pets” – أبرز العادات اليومية التي تساعدك على منح حيوانك الأليف حياة أكثر راحة وسعادة..

1. توفير نظام غذائي متوازن

يحتاج الكلب إلى نظام غذائي يتناسب مع فئته العمرية، وحجمه، وحالته الصحية، ومستوى نشاطه اليومي. يُنصح بعدم الاعتماد على بقايا طعام المنزل كغذاء أساسي، والابتعاد تماماً عن الأطعمة التي قد تسبب له التسمم أو الضرر. ولضمان الخيار الأمثل، يُفضل استشارة الطبيب البيطري لتحديد النظام الغذائي الأنسب، خاصة عند رعاية الجراء الصغيرة أو الكلاب المتقدمة في العمر.

2. دمج النشاط البدني في روتينه اليومي

لا يقتصر دور المشي والنشاط البدني على الحفاظ على اللياقة البدنية للكلب، بل يمنحه أيضاً فرصة حيوية لاستكشاف البيئة المحيطة وتفريغ طاقته الزائدة، ويختلف مقدار النشاط المطلوب من كلب لآخر بناءً على العمر، والحالة الصحية، وسلالة الكلب، مع ضرورة الانتباه إلى عدم إرهاقه بمجهود يفوق قدرته البدنية.

3. الالتزام بالفحوصات البيطرية الدورية

تلعب المتابعة البيطرية المنتظمة دوراً حاسماً في اكتشاف المشكلات الصحية مبكراً، وتتيح للطبيب متابعة جدول التطعيمات وطرق الوقاية من الطفيليات. لا تنتظر تفاقم الأعراض لطلب الاستشارة الطبية، بل بادر بزيارة الطبيب إذا لاحظت أي تغير مستمر في شهية الكلب، أو مستوى نشاطه، أو سلوكه المعتاد.

. تهيئة بيئة آمنة ومريحة

يحتاج الكلب إلى مساحة خاصة يشعر فيها بالأمان والهدوء، بعيداً عن أي مصادر خطر كالمواد الكيميائية، أو الأسلاك الكهربائية، أو الأطعمة الضارة. ومن الضروري أيضاً مراعاة تغيرات الطقس، لا سيما في فصل الصيف، عبر توفير مكان جيد التهوية ومياه شرب نظيفة باستمرار لتجنب الإجهاد الحراري

5. العناية الدورية بالنظافة الشخصية

تختلف متطلبات العناية بالكلاب باختلاف نوع الفراء والسلالة، لكن الحفاظ على النظافة الدورية يضمن راحة الكلب وصحته. يشمل ذلك تمشيط الفراء بانتظام، وتنظيف الأسنان وفق إرشادات الطبيب، وفحص الأظافر والأذنين والجلد. كما يجب الحذر من استخدام منتجات العناية البشرية التي قد تضر بجلد الحيوان، واستبدالها بالمنتجات المخصصة للكلاب.

6. تخصيص وقت للتفاعل واللعب

الرعاية النفسية لا تقل أهمية عن الرعاية الجسدية؛ فاللعب اليومي والتفاعل المباشر يسهمان في تحفيز الكلب ذهنياً ويعززان رابطة الثقة بينه وبين صاحبه. يُنصح باستخدام ألعاب تتناسب مع حجمه وعمره، والاعتماد على أساليب التدريب الإيجابية القائمة على التشجيع والمكافأة بدلاً من الترهيب أو العقاب القاسي.

7. توفير الحماية والأمان خارج المنزل

عند اصطحاب الكلب للتنزه، يجب استخدام طوق أو وسيلة تحكم مناسبة، مع التأكد من تزويده ببيانات تعريفية تُسهل إعادته في حال فقدانه. ويُحذر تماماً من ترك الكلب وحيداً داخل سيارة مغلقة، خاصة في الأيام الحارة. كما يجب توخي الحذر أثناء المشي والانتباه للسيارات، أو الأماكن الخطرة، أو أي أجسام ضارة قد يلتقطها الكلب من الأرض.

اليوم السابع