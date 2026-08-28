وزير الخارجية القطري في طهران… هل تعود العلاقات الخليجية الإيرانية لسابق عهدها؟

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى طهران، عقب زيارة قام بها وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وسط تساؤلات حول أهداف اللقاءات المكثفة بين الجانب الخليجي وإيران.وخلال اللقاء بحثت الدوحة وطهران تطورات الأوضاع في المنطقة وما يتعلق بمضيق هرمز، وكذلك مشروع تطهير الممر المائي من الألغام، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

والتقى عبد الرحمن آل ثاني، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث بحث المسؤولان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية العماني وبحث الملفات ذاتها.

ويرى خبراء أن المشاورات والزيارات المتبادلة تهدف إلى التوصل إلى رؤية مشتركة لتجنب الصدام بين إيران ودول الخليج، وأن التوترات في المنطقة تخدم الجانب الإسرائيلي الذي يستفيد منها، ويسعى لصدام أكبر بين دول المنطقة.

وأشار الخبراء إلى أن التوصل إلى ميثاق يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة لجميع الدول بما فيها إيران هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة.

في الإطار، قال الأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، إن “هناك ارتباطا وثيقا وحتميا بين زيارة البوسعيدي وتحركات عبد الرحمن آل ثاني في طهران”. وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن السياسة الخارجية القطرية ترتكز على استراتيجية الحوار البناء والوساطات الحيادية والنزيهة لضمان استقرار المنطقة.

وأوضح أن الموقف القطري، رغم استيائه من الهجمات التي طالت البنى التحتية الخليجية في فترات سابقة، يرفض بشكل قاطع الزج بدول المنطقة في حرب مباشرة ضد إيران، معتبرا أن هذا السيناريو يمثل رغبة أساسية لبنيامين نتنياهو وحزبه، ويهدف إلى تقويض أمن الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب عن ثقته في أن الجانب الإيراني سيبدي استجابة واضحة لضرورة الحفاظ على السلم المشترك بين ضفتي الخليج، بما يخدم المصالح العليا للطرفين العربي والإيراني على حد سواء.

ولفت الهيل إلى أن الرؤية القطرية والخليجية تنطلق من إدراك عميق للمخاطر الجيوسياسية، وبرغم الرفض التام لاستهداف المنشآت المدنية، إلا أن سقوط النظام في إيران يمثل خطرا استراتيجيا قد يؤدي إلى صعود قوى موالية لإسرائيل، وهو ما يسعى إليه نتنياهو لتعزيز نفوذه في المنطقة.

وحذر من أن “المشروع الإسرائيلي يهدف إلى التمدد في البلاد العربية من النيل إلى الفرات، وتهديد أمن دول محورية مثل السعودية والكويت سعيا لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى وجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي بالكامل”.

وشدد على أن الوساطة القطرية العمانية المشتركة تدور في جوهرها حول حماية دول الخليج من هذه التهديدات الوجودية، ومنع انجرار المنطقة إلى أتون مواجهة عسكرية مباشرة لا تخدم سوى الأجندات التوسعية في تل أبيب.

تحركات عمانية

أكد المحلل السياسي العماني، خميس القطيطي، ضرورة تهيئة وتطوير العلاقات المستقبلية بين دول الخليج وإيران، مشددا على أن الجوار الجغرافي والتقاطع الاقتصادي والروابط الأمنية تفرض حتمية وجود علاقات إيجابية ومستقرة بين ضفتي الخليج.

وأوضح في تصريحات مع “سبوتنيك” أن تطوير العلاقات يتطلب في المقام الأول “بناء الثقة” والكف عن الاستهداف المتبادل بين الطرفين، داعيا إلى إبرام “ميثاق شرف” يضمن عدم تصعيد الملفات الإقليمية وربطها بالأزمات الدولية، بحيث يتم استبعاد المواجهة بين دول الخليج وإيران كخيار في أي صراع دولي قادم، وصولا إلى منظومة أمنية إقليمية تشاركية تُبنى “مع إيران” وليس ضدها.

وبشأن الحراك الدبلوماسي الأخير، أشار القطيطي إلى أن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في توقيت استثنائي، وتعد استكمالا لجهود الوساطة التي تقودها مسقط والدوحة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية العماني، السيد بدر البوسعيدي، والتي تمخضت عن تفاهمات مهمة، من أبرزها فتح “مسار مؤقت” للملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية تحويله إلى مسار دائم، مما يمهد الطريق لمعالجة النقاط الحرجة في الملفات العالقة.

جس نبض

وأشار إلى أن التحرك القطري يهدف إلى “جس نبض” الأطراف بعد فترة من التهدئة النسبية، والسعي لفتح مسارات أوسع للحوار والتفاوض بين طهران وواشنطن.

وشدد على أن تضافر الجهود العمانية والقطرية يمثل ركيزة أساسية لخفض التصعيد والانتقال بالمنطقة إلى مرحلة أكثر مرونة تنهي حالة التوتر المزمنة وتخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.

محادثات عمانية إيرانية

وعقب لقاء يوم الثلاثاء، قال البوسعيدي،، إنه أجرى محادثات وصفها بالبناءة في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، معربا عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت عبر مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة.

وأضاف البوسعيدي، أن مسألة الإدارة المستقبلية للمضيق والتوصل إلى حل دائم ستُبحث في مرحلة لاحقة، وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام آباد.

وتجري إيران محادثات مع سلطنة عُمان تهدف إلى إنشاء ممرّ في المضيق لتنظيم حركة الملاحة وفق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقّعة في يونيو/حزيران، وفق مصادر خاصة لـ”سبوتنيك”، غير أن التفاصيل الكاملة لم تعلن بعد بشأن هذا الأمر.

وكالة سبوتنيك