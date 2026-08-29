ماذا يحدث عند تعطيل «ذكاء نظام أندرويد»؟ ميزة خفية تدعم وظائف مهمة فى هاتفك

قد يفاجأ بعض مستخدمي هواتف أندرويد بوجود تطبيق يحمل اسم «ذكاء نظام أندرويد» (Android System Intelligence) ضمن قائمة التطبيقات، خاصة أن هذا المكوّن يعمل في الخلفية دون أن يفتحه المستخدم بصورة مباشرة. ورغم اسمه الغامض، فإنه يؤدي دورًا مهمًا في تشغيل مجموعة من الميزات الذكية والسياقية داخل نظام أندرويد.

ما هو «ذكاء نظام أندرويد»؟

«ذكاء نظام أندرويد» ليس تطبيقًا تقليديًا، وإنما أحد مكونات النظام التي تعتمد عليها بعض وظائف التعلم الآلي والميزات الذكية ، وتختلف المهام التي يؤديها بحسب نوع الهاتف والشركة المصنعة وإصدار أندرويد.

وعلى هواتف Pixel، يمكن أن يرتبط هذا المكوّن بميزات مثل «التشغيل الآن» للتعرف على الموسيقى المحيطة، و «انتباه الشاشة» التي تمنع الشاشة من الإغلاق أثناء النظر إليها، إلى جانب اقتراحات التطبيقات، والنسخ واللصق الذكي، وبعض إجراءات الإشعارات، كما يرتبط ببعض الوظائف الأخرى، ومنها البحث داخل التطبيقات، والترجمة المباشرة، وبعض إمكانات الإدخال الصوتي.

يعمل فى الخلفية دون أن تشعر

الفكرة الأساسية وراء «ذكاء نظام أندرويد» هي أنه يعمل كجزء من البنية الداخلية للنظام بدلًا من ظهوره كتطبيق يستخدمه الشخص بشكل مباشر.

وتعتمد بعض هذه الوظائف على تقنيات التعلم الآلي لمعالجة المعلومات وتقديم اقتراحات أو إجراءات سياقية في الوقت المناسب، وهو ما يفسر سبب احتياج المكوّن إلى عدد من أذونات النظام على بعض الأجهزة.

وتوضح جوجل ، أن بعض الأذونات يمكن استخدامها لتقديم تنبؤات أكثر ذكاءً، مثل اقتراح الأشخاص الذين يتواصل معهم المستخدم بشكل متكرر.

هل «ذكاء نظام أندرويد» هو Gemini؟

رغم ارتباط الاثنين بالذكاء الاصطناعي، فإن «ذكاء نظام أندرويد» ليس هو Gemini Nano.

فنماذج Gemini Nano تعمل من خلال مكوّن مختلف في نظام أندرويد يُعرف باسم AICore، بينما يركز «ذكاء نظام أندرويد» على مجموعة أخرى من الوظائف الذكية والسياقية التي يعتمد عليها النظام.

ماذا يحدث إذا قمت بتعطيله؟

قد تسمح بعض أجهزة أندرويد بتعطيل «ذكاء نظام أندرويد» من إعدادات التطبيقات، لكن الخيارات المتاحة تختلف بحسب الشركة المصنعة.

وعند تعطيله، لن يتحول الهاتف إلى جهاز غير قابل للاستخدام، إذ تظل الوظائف الأساسية مثل المكالمات والتطبيقات والاتصال بالإنترنت وغيرها تعمل بشكل طبيعي في الغالب.

لكن بعض الميزات التي تعتمد على هذا المكوّن قد تتوقف عن العمل ، وقد يشمل ذلك «التشغيل الآن»، والترجمة المباشرة، وبعض الأدوات السياقية والاقتراحات الذكية، بحسب الجهاز وإصدار النظام.

ولا تقدم جوجل قائمة شاملة تحدد جميع الوظائف التي ستتأثر عند تعطيل المكوّن على كل هواتف أندرويد، ولذلك قد تختلف النتيجة من هاتف إلى آخر.

هل تعطيله يحسن الخصوصية؟

قد يعتقد بعض المستخدمين أن تعطيل «ذكاء نظام أندرويد» هو أفضل طريقة للحد من جمع البيانات، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

فأندرويد يستخدم منظومة الحوسبة الخاصة لمعالجة بعض مهام التعلم الآلي، بينما تتولى خدمات منفصلة التعامل مع الوظائف التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكة.

لذلك، إذا كان القلق متعلقًا بإذن محدد، فقد يكون تقييد هذا الإذن أو تعطيل الميزة المرتبطة به حلًا أكثر دقة من إيقاف المكوّن بالكامل.

هل يجب عليك إيقافه؟

بالنسبة لمعظم المستخدمين، لا توجد حاجة إلى تعطيل «ذكاء نظام أندرويد» طالما أن الهاتف يعمل بصورة طبيعية ، فإيقافه قد يؤدي إلى فقدان بعض الميزات المفيدة دون تقديم فائدة واضحة للمستخدم.

وإذا كان المكوّن يسبب مشكلات أو يتوقف بصورة متكررة، فمن الأفضل تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أولًا، مثل إعادة تشغيل الهاتف، تثبيت التحديثات المتاحة، إيقاف المكوّن بالقوة، أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت عند الحاجة.

اليوم السابع