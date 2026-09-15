والي الشمالية يبحث مع وفد الشركة التركية السودانية للتعدين خطوات الاستثمار بالولاية

​بحث والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد الشركة التركية السودانية للتعدين، بحضور مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية، المهندس عمر علي صالح، الخطوات العملية التي اتخذتها الشركة بشأن الاستثمار في الولاية.

​وأوضح مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة، المهندس عمر علي صالح، أن الشركة التركية السودانية للتعدين أكملت الإجراءات اللازمة لدى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وصول فرق متخصصة من الشركة إلى الولاية لاستكمال الدراسات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

​ولفت إلى أن نتائج الدراسات الأولية مبشرة، مؤكداً حرص حكومة الولاية على تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين، من الأجانب والوطنيين، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بما يسهم في دعم اقتصاد الولاية.

​من جانبه، أعرب مدير عام الشركة التركية السودانية للتعدين، نادر كشكري، عن شكره وتقديره لحكومة الولاية على حسن الاستقبال والتسهيلات التي قدمتها للشركة، مؤكداً امتلاك الشركة الإمكانات الفنية والمالية والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بكفاءة عالية.

​وأضاف أن الشركة تتطلع إلى إقامة شراكة مستدامة مع حكومة الولاية، تسهم في دعم جهود التنمية بالولاية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق المصالح المشتركة.

سونا