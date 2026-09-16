إعلام: دول الخليج فقدت ثقتها في أمريكا بسبب حرب إيران

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن دول الخليج العربي تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية الحرب مع إيران والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة “تايم” أن واشنطن عرّضت شركاءها في المنطقة للخطر من خلال انخراطها في الحرب مع إيران، مشيرةً إلى أن خطط الإدارة الأمريكية خلال فترة التصعيد كانت تتغير من أسبوع إلى آخر.

وبحسب الصحيفة، أدى ذلك إلى شعور دول المنطقة بأنها جرّت إلى الحرب من دون تحذير، أو تشاور، أو حماية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها في الخليج.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذه التطورات أضعفت الثقة بواشنطن، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إليها باعتبارها ضامنًا موثوقًا لأمن دول الخليج.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، هاتفيًا، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والإماراتي “بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، وما تفرضه من أهمية في توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يدعم منظومة مجلس التعاون الخليجي المشترك، ويحفظ أمن دولها ويصون مقدراتها”.

وفي منتصف يونيو/حزيران، وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة لبدء عملية إبرام اتفاق سلام، وبسبب تصاعد النزاع، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عمليًا.

ومع ذلك، بعد 3 أسابيع، بدأت جولة جديدة من التصعيد:، حيث اتهمت واشنطن طهران بقصف السفن التجارية في هرمز، وبعد ذلك استأنف الطرفان تبادل الضربات.

وفي 20 أغسطس/آب، أعلن دونالد ترامب عن بدء عملية اقتصادية، قال إنها ستشكل عزلة لإيران على نطاق غير مسبوق، بحسب قوله.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافا بالهزيمة في الصراع.

ويمثل مضيق هرمز طريقًا رئيسيًا لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم.

وكالة سبوتنيك