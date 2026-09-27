بسبب خصومة ثأرية.. القبض على المتهمين بإنهاء حياة شخص في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقتل أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بأعيرة نارية بأسوان.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بأسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) متوفى متأثراً بإصابته بأعيرة نارية متفرقة، وبسؤال شقيق المجنى عليه قرر بوجود خصومة ثأرية (منذ عام 2015) بين شقيقه وشخصين آخرين لخلافات حول قطعة أرض.

تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين – مقيمين بذات الدائرة) من مكان إختبائهما، وضُبط بحوزتهما (2 بندقية آلية “أحدهما المستخدمة فى التعدى”)، وبمواجهتهما أقر الأول بقيامه بإطلاق أعيرة نارية محدثاً إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وإستقلاله عقب ذلك سيارة ربع نقل برفقة الثانى ولاذا بالفرار، وتم بإرشاد الثانى ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة “بدون لوحات معدنيةوتم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد