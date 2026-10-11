صندوق الإسكان والتعمير بالخرطوم يواصل تسليم المستحقين منازلهم

تنفيذاً لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وللأسبوع الرابع، واصل صندوق الإسكان والتعمير لولاية الخرطوم برنامج سحب القرعة للمواطنين المستحقين للسكن الشعبي، وذلك السبت بمباني الصندوق بأبراج النيلين بالخرطوم، حيث تم تسليم المواطنين منازلهم فعلياً.

​وقال المهندس الصادق عباس نجار إن هذه الإنجازات تأتي برهاناً لتحويل توجيهات حكومة ولاية الخرطوم إلى واقع ملموس انعكس إيجاباً على خدمة مواطني الولاية.