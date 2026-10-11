والي البحر الأحمر يدشن مشروع 23 محطة تحلية مياه

دشن والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، السبت، أمام أمانة حكومة الولاية، مشروع توريد 23 محطة لتحلية مياه الشرب لصالح الولاية، بتبرع من شركة بترولاينز لخام النفط المحدودة.

ويأتي المشروع في إطار الشراكة بين حكومة الولاية والقطاع الخاص، لدعم جهود توفير مياه الشرب وتعزيز الأمن المائي بالمحليات ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وأكد الوالي أن المبادرة تعكس أهمية مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية والخدمات الحيوية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات المياه، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات في توفير مياه الشرب.