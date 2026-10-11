السودان يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أدانت حكومة السودان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي نفذته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفر عن استشهاد اثني عشر شخصًا، وإصابة 309 آخرين من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية -في بيان لها اليوم- أن هذا الاعتداء الآثم على منشأة مدنية حيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن الطيران المدني، والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعرب السودان عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وأكد وقوفه الثابت إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون أرواح مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وتقدمت حكومة السودان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، وإلى أسر الضحايا كافة، سائلةً المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجدد السودان إدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حدٍّ لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يشكلان ركنًا أساسيًا من أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن التضامن معها في مواجهة هذه الاعتداءات يمثل واجبًا أخويًا ومسؤوليةً مشتركةً.

جريدة الرياض